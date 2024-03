Gebürtiger Ebenseer stürzte bei Skitour auf dem Hochkönig tödlich ab

Den Hochkönig hatte Jürgen B. jeden Tag vor Augen – von Dienten (Bezirk Zell am See) aus, wo er mit seiner Frau und den zwei gemeinsamen Kindern seinen Lebensmittelpunkt gefunden hatte. In Ebensee aufgewachsen, wurde B. rasch ein echter Pinzgauer, war dort in mehreren Musikkapellen und auch lange in jener des Bundesheers aktiv und galt als ausgesprochen versierter Alpinist.

Am vergangenen Sonntag endete sein Leben mit 48 Jahren viel zu früh. B., der auch Mitglied der örtlichen Bergrettung war, wollte mit zwei Freunden über das bis zu 45 Grad steile Birgkar auf den Hochkönig (2941 Meter) steigen.

Eine Tour, die der Familienvater kannte und richtig einschätzen konnte. Die Bedingungen waren gut, durch die milden Temperaturen und die südöstliche Ausrichtung des Kars war eine Abfahrt im Firnschnee zu erwarten. Was schließlich in 2387 Metern Seehöhe genau passierte, ist nicht gänzlich geklärt.

Der 48-Jährige dürfte bei einer Spitzkehre (Richtungswechsel beim Tourengehen) kurz vor neun Uhr Vormittag ausgerutscht sein. B. konnte sich nicht mehr halten und stürzte rund 300 Meter über felsdurchsetztes Gelände ab. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass auch Erste-Hilfe-Maßnahmen anderer Skitourengeher und auch jene der Besatzung des Rettungshubschraubers „Martin 10“ nichts mehr halfen. Die gesamte Region rund um den Hochkönig trauert um den begabten Musiker.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger