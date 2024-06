Gast im Freibad Laakirchen randalierte, bis die Polizei kam

Hässliche Szenen spielten sich am Dienstag im Freibad Laakirchen ab. Als es dort zu einem zunächst harmlosen Streit zwischen Kindern kam, mischte sich ein Vater eines Buben ein und geriet mit anderen Erwachsenen in Konflikt. Daraufhin randalierte er buchstäblich. Der Mann brach einem von ihnen die Nase. Als der Bademeister (31) dazwischengehen und die Situation beruhigen wollte, verletzte der tobende Badegast auch diesen. Er fügte ihm eine Knochenabsplitterung an der Hand zu.