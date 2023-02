"Gartenzeit" in Wolfsegg mit vielen Kultur-Highlights

Von 17. Juni bis 24. September findet in Wolfsegg am Hausruck die diesjährige Landesgartenschau mit dem Titel "Gartenzeit" statt. Dabei kommen nicht nur die Freunde der Flora auf ihre Kosten, sondern auch Kulturfans, wie das nun vorliegende Programm verrät. Einige Auszüge daraus: Gleich am Eröffnungswochenende (17. Juni) geben die Seer ein mittlerweile bereits ausverkauftes Konzert auf der Panoramabühne. Ab dann findet wöchentlich ein Kulturdonnerstag statt. "Uns ist der regionale Bezug aller Künstlerinnen und Künstler wichtig", betont Rupert Schusterbauer, Kulturbeauftragter der "Gartenzeit" und selbst Musiker. Zu den regionalen Größen zählen etwa Elvis-Impersonator J. J. King aus Timelkam, Jazz-Pianist Martin Gasselsberger (Gaspoltshofen), Schauspieler Fritz Karl (Traunkirchen) mit den OÖ. Concert-Schrammeln und Max The Sax (Haag am Hausruck). "Hunt"-Darsteller Karl Markovics kommt für eine Lesung, Schauspielkollege Philipp Hochmair, der in seiner Jugend viel Zeit bei den Großeltern in Haag am Hausruck verbracht hat, spielt ein Konzert mit den Österreichischen Salonisten.

Infos zu Programm und Tickets: www.gartenzeit-wolfsegg.at

