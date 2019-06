Gartenroas-Teilnehmer fürchten Buchsbaumzünsler

Nachdem im vergangenen Herbst der gefürchtete Buchsbaumzünsler in einige Gärten in Frankenburg eingeschleppt wurde, sind nun alle Buchsbäume der Hausruckgemeinde vom Aussterben bedroht. Einige Gartenbesitzer führten zwar die empfohlene biologische Behandlung durch, doch andere verhinderten nicht die Ausbreitung des kleinen weißen Schmetterlings mit dem Trauerrand, dessen Raupen die Buchsbäume kahlfressen.

Am 13. und 14. Juli findet zum dritten Mal die "Frankenburger Gartenroas" statt. Einige Teilnehmer hoffen, dass der Zünsler zumindest nicht in die abgelegeneren Gärten findet. Andere bereiten sich auf die Rodung vor, da die biologische Behandlung auf Dauer schwierig ist. Gift wollen sie auf keinen Fall verwenden.

Die Marktgemeinde Frankenburg warnt davor, mit bienengefährlichen Neonikotinoiden zu spritzen und weist darauf hin, dass alle Anwender von Pflanzenschutzmitteln sachkundig sein müssen. Wer befallene Buchsbäume rodet, entsorgt sie am besten in zusätzlichen Müllsäcken der Gemeinde mit dem Hausmüll. Auf keinen Fall darf das Material ins Altstoffsammelzentrum gebracht werden. Auch der Kompostierer in Vordersteining nimmt befallene Buchsbäume an. Allerdings soll darauf geachtet werden, den Schädling während des Transports nicht weiter zu verbreiten.