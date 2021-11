Über manche Hotels wird jahrelang diskutiert. Andere entstehen einfach unbemerkt. So auch die neue Unterkunft "Bett & Berg" neben der Talstation der Katrin-Seilbahn in Bad Ischl. Das Hotel wird noch in diesem Monat seinen Betrieb aufnehmen. Ehemalige Kinderskischule Errichtet wurde das Apartmenthotel von der stadteigenen Katrin-Seilbahn GmbH. Und genau genommen handelt es sich nicht um einen Neu-, sondern um einen Umbau. Das Gebäude der ehemaligen Kinderskischule wurde im vergangenen halben