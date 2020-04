Gärtnermeister Julius Irran in Schörfling: "Wenn wir zustellen: zur Sicherheit immer einer allein im Auto"

Das Geschäft am Gärtnerweg sei für den Kundenverkehr zwar derzeit geschlossen, aber mit den Chefleuten Uli und Elisabeth sowie Mitarbeiterinnen besetzt: "Wir haben eine Glocke installiert, die Leute können läuten, aus sicherer Entfernung ihre Bestellung verkünden, und wir stellen die Ware auf Scheibtruhen zum Abholen hin." Die Bezahlung erfolgt entweder bar durch einen Kassaschlitz oder per entnommenem Zahlschein. Eine Abholung ist auch nach vorheriger telefonischer Bestellung unter der Nummer 07662 / 2534 möglich.

Uli Irran bietet zudem einen Zustelldienst an. Dieser beinhaltet den europaweiten Blumenservice "Fleurop" sowie alles Pflanzliche für Garten und Haus und ist im Gebiet in der sowie rund um die Gemeinde Schörfling bis nach Vöcklabruck oder in benachbarte Kommunen im Bezirk Gmunden verfügbar. Im Zustellauto befinde sich Corona-bedingt immer nur eine Person, betont Irran.

