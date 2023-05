Gabel- und Haubenregen zwischen Zwölferhorn und Schafberg

So gingen in der Wolfgangseeregion insgesamt 14 Gabeln an 18 Betriebe, an fünf Restaurants wurden in Summe zwölf Hauben verteilt. Um sich miteinander auszutauschen und sich gegenseitig zu den Erfolgen zu gratulieren, trafen sich die geehrten Spitzenköche und -köchinnen zu einem Gabelfrühstück bei Franziska Gastberger vom "Ledererhaus" in St. Wolfgang.

