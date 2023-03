Die Vöcklabrucker Parteien einigten sich mehrheitlich auf eine Verkehrsberuhigung am Stadtplatz.

VöCKLABRUCK. "Unglaublich", kommentierte Bürgermeister Peter Schobesberger (SP), als der Gemeinderat am Montag den Kompromiss über die Verkehrslösung in der Innenstadt abgesegnet hat. "Es freut mich!" Beim Ringen um eine Verkehrsberuhigung am Stadtplatz feiert die Fußgängerzone ein Comeback – zumindest saisonal von April bis Ende Oktober.