Fußgängerin in Vorchdorf von Pkw erfasst und schwer verletzt

Die Frau aus dem Bezirk Kirchdorf war zu Fuß auf einem Gehsteig entlang der Pettenbacher Landesstraße L536 unterwegs, als es gegen 23 Uhr zu dem Unglück kam. Aus unerklärlichen Gründen, so die Polizei, stieg die Fußgängerin am Ortsende von Vorchdorf plötzlich auf die Fahrbahn. Ein 60-jähriger Pkw-Lenker, der in Richtung Pettenbach unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen: Sein Wagen erfasste die 49-Jährige, sie wurde auf die Straße geschleudert. Die Frau zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie wurde in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit.

