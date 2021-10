Fußgänger (81) bei Kollision mit Pkw tödlich verletzt

Das Unglück ereignete sich auf der stark befahrenen Salzkammergut Straße in Gmunden, die der 81-Jährige frühmorgens überqueren wollte. Dabei übersah der Mann jedoch den Pkw eines 48-Jährigen, der als Letzter in einer Kolonne in Fahrtrichtung Altmünster unterwegs war. Es kam zur Kollision mit dem Fahrzeug, der Mann wurde zu Boden geschleudert.

Der 48-Jährige und mehrere Passanten leisteten sofort Erste Hilfe, für den Mann kam aber trotz Reanimationsversuchen durch einen Notarzt jede Hilfe zu spät.