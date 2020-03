Fußballer wollen in schwierigen Zeiten mit gutem Beispiel vorangehen

Das Coronavirus trifft auch das Fußball-Unterhaus hart. OÖ-Ligist SV Zebau Bad Ischl hat erst ein Spiel absolviert, Landesligist SV Gmundner Milch war noch gar nicht im Einsatz. Und die Chance, dass die aktuelle Meisterschaft im Frühjahr noch zu Ende gespielt werden kann, ist sehr gering. Schließlich können die Unterhausklubs im Gegensatz zu den Profis nicht ständig unter der Woche spielen.

Wenn schon nicht gespielt oder trainiert wird, so wird jetzt eben alternativ versucht, das Vereinsleben aufrechtzuerhalten. Weil der Besuch am Stammtisch nicht mehr möglich ist, hat man in Gmunden die digitalen Medien forciert. Per E-Mail, WhatsApp und Facebook sollen Fans und Sponsoren weiter auf dem Laufenden gehalten werden. Ganz besonders: Nicht nur die Spieler der Kampfmannschaft haben ihr Trainingsprogramm bekommen. Auch für die Nachwuchsspieler werden regelmäßig auf einer digitalen Plattform Technik- und Koordinationsübungen vorgezeigt, die entweder alleine oder mit den Eltern nachgemacht werden können. "Gerade in der Zeit, wo persönliche Kontakte gemieden werden müssen, ist die Kommunikation und Arbeit auf medialer Ebene die einzige Möglichkeit, das (Vereins)leben aufrechtzuerhalten", heißt es von Gmundner Seite.

SV-Bad-Ischl-Präsident Josef Zeppetzauer (re.) mit Trainer Erich Renner Bild: Hörmandinger

"Die wichtigste Nebensache"

In Bad Ischl hat man die Trainingsaktivitäten im Nachwuchs und in der Kampfmannschaft schon lange vor dem Erlass der Bundesregierung eingestellt. Präsident Josef Zeppetzauer wandte sich in einem offenen Brief an die Fußballgemeinde. "Der Fußball ist die wichtigste Nebensache der Welt. Aber es ist eben alles relativ – hat schon Albert Einstein gesagt. Die Gesundheit geht vor. Wir haben gerade als Sportverein, eine besondere Verantwortung in der Gesellschaft. Das Miteinander und Füreinander ist in der jetzigen Situation besonders gefragt. Ich bitte Euch daher, die Vorgaben der zuständigen Gremien auch außerhalb des Sportplatzes zu respektieren und zu befolgen – auch wenn diese Einschränkungen für die Wenigsten angenehm sind. Es geht um den Schutz jener, die derzeit am Leichtesten gesundheitlich angreifbar sind. Jeder soll jetzt nicht nur auf sich schauen."

Zeppetzauers treffender Abschluss: "Es ist eben doch nicht alles selbstverständlich."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.