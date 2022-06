Fußball-Bezirksliga Süd endete für einen unglücklich

Spannender als so mancher Krimi verlief das diesjährige Aufstiegsrennen in der Bezirksliga Süd zwischen Gschwandt, Vorchdorf und Schlierbach. Und wie in Krimis üblich, musste jemand Federn lassen.

Vorchdorf hatte als einziger der Titelaspiranten in der letzten Runde Heimrecht und hätte bei einem vollen Erfolg zumindest Platz zwei erreicht, was zu einem Relegationsspiel berechtigt hätte. Während Schlierbach (3:1 in Gunskirchen) und Gschwandt (2:0 bei den Vöcklamarkt Juniors) ihre vermeintlich schweren Auswärtspartien gewannen, musste sich Vorchdorf zu Hause gegen Attergau 0:2 geschlagen geben. Nach einer torlosen ersten Hälfte ging Attergau durch eine herrliche Aktion unmittelbar nach dem Wiederankick durch Scheichl in Führung. Alle Angriffe der Ohlsdorfer blieben ohne zählbaren Erfolg. Kurz vor Schluss traf Attergaus Sagerer mit einem Heber zum 0:2-Endstand.

Damit holte Schlierbach den Meistertitel, und Gschwandt spielt als Zweiter das Relegationsmatch um den Aufstieg in die Landesliga gegen Schwanenstadt.