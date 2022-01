"Funktionstest": Mann schoss aus Fenster

Der 41-Jährige aus dem Bezirk Gmunden feuerte gegen 16 Uhr mit einer Schreckschusspistole aus dem Fenster des 1. Stockes eines Mehrparteienhauses in Richtung Straße. Zu dieser Zeit hielten sich gerade drei Buben im Alter von 7, 8 und 10 Jahren auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf, welche dadurch in Furcht und Unruhe versetzt wurden, so die Polizei.

Der Beschuldigte konnte von der Polizei ausgeforscht werden und gab an, nach der Reinigung einen Funktionstest durchgeführt zu haben. Dabei habe er nicht Richtung Straße gezielt, sondern die Waffe nach oben gehalten und abgedrückt. Zwei Schreckschusspistolen wurden sichergestellt und er wird angezeigt.