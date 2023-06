Fulminanter Start der Landesgartenschau in Wolfsegg

WOLFSEGG AM HAUSRUCK. Seit 16. Juni und noch bis einschließlich 24. September läuft die diesjährige Landesgartenschau "Gartenzeit Wolfsegg". Gleich am Eröffnungstag besuchten 500 Interessierte das große Blumenfest, und nach einem Zehntel der anberaumten 100 Tage waren es bereits mehr als 10.000. Das gesetzte Ziel, insgesamt rund 50.000 Besucher anzulocken, scheint bereits jetzt in greifbare Nähe zu rücken.

Nicht nur Freunde der Flora kommen in Wolfsegg auf ihre Kosten, sondern auch Kulturfans: Am Samstag, 19.30 Uhr, treten der aus Traunkirchen stammende Schauspieler Fritz Karl und die OÖ. Concert-Schrammeln auf der Gartenzeit-Bühne auf. Titel des Programms: "Zorro ? Rächer der Würstelmänner". Geboten wird dabei umwerfend Witziges und Skurriles aus der Welthauptstadt des schönen Scheins (gemeint ist Wien, Anm.) mit Literatur von H. C. Artmann, Helmut Qualtinger und den Wiener Kaffeehausliteraten aus der Zeit des Fin de Siècle rund um Karl Kraus, Anton Kuh, Peter Altenberg und Alfred Polgar. Durch die melancholischen und tänzerischen Melodien der für Wien typischsten Musikform, der Schrammeln, wähnt man sich unverzüglich im Wiener Heurigenbezirk Grinzing. Fritz Karl übernimmt den Part des Rezitators, die Schrammelinstrumente werden beherrscht von Peter Gillmayr, Kathrin Lenzenweger, Andrej Serkov und Guntram Zauner. Vorverkaufskarten für das Ereignis sind erhältlich auf oeticket.com

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper