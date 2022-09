LINZ. Berichte über Wolfssichtungen lösen bei vielen Menschen Angst aus. Verhaltensforscher und Wolfexperte Kurt Kotrschal beschwichtigt aber: 25.000 Wölfe gäbe es in Europa und im Zusammenleben mit Menschen "passiert seit Jahren genau nichts". Auch dass die Wölfe in der Nähe von Siedlungen sind, stelle keine Gefahr dar, solange sie nicht angefüttert würden.

In Österreich gibt es drei Rudel und zwischen 30 und 50 herumlaufende Wölfe – und Letztere seien es, die die Probleme machen und Schafe reißen. Kotrschals Vorschlag: "Wenn man ein Rudel etabliert, dann durchwandern weniger fremde Wölfe die Gegend und das Rudel spezialisiert sich auf Wildtiere und gewöhnt sich ab, Schafe zu reißen. Wir haben mehr als 400.000 Rehabschüsse im Jahr in Österreich, und wenn ein Wolf ein Reh reißt, ist das eine Aufregung." Zudem, sagt Kotrschal, würden Wildtiere vom Wolf weniger beeindruckt als durch Freizeitnutzer.

Der Herdenschutz sei im Mühlviertel mit Elektrozäunen einfacher als im Almbereich, wo die Tiere nicht eingezäunt werden können. Menschen bräuchten keine Angst zu haben, sagt Kotrschal: "Fürchten Sie sich nicht vor Wölfen. Für ein mulmiges Gefühl besteht kein Anlass. Sollte ein neugieriger Jungwolf in ein paar Metern Entfernung stehen, dann machen Sie sich groß, Wölfe sind leicht zu beeindrucken."

Dass der Wolf nach wie vor geschützt wird, sieht Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig skeptisch: "Der Schutzstatus wird über eine EU-Richtlinie geregelt, die 30 Jahre alt ist. Damals gab es in Österreich keine Wölfe. Mittlerweile bedroht er unsere heimische Alm-, Land- und Tourismuswirtschaft. Auch in anderen Mitgliedsstaaten wird dieses Raubtier zu einer immer größeren Herausforderung." Daher habe er beim gestrigen Agrar-Rat in Brüssel eine Forderung an die EU-Kommission eingebracht, dass diese Schutzrichtlinie angepasst werden müsse. (wm)