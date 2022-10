Für Haberlander ist Maskenpflicht nach Wiener Vorbild vorerst kein Thema

LINZ/WIEN. Die Corona-Herbstwelle hat Österreich weiterhin fest im Griff: Rund 13.600 Menschen sind bundesweit mit dem Virus infiziert (Stand Mittwoch), die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1056. Oberösterreich nahm dabei gestern mit 1210 Infizierten auf 100.000 Einwohner den unrühmlichen ersten Platz im Bundesländervergleich ein.

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sieht angesichts dieser Entwicklungen Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) gefordert: Die Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus sollten österreichweit ab Montag übernächster Woche, nach dem Ablauf der geltenden Verordnung, auf das Wiener Niveau gehoben werden, ließ er gestern via Aussendung wissen. Die Bundeshauptstadt geht in Bezug auf das Vorsorgemanagement seit jeher einen eigenen, deutlich restriktiveren Weg.

Dies würde die Wiedereinführung der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Apotheken bedeuten. Auch in Spitälern und in Alten- und Pflegeheimen müsste dann wieder Maske getragen und vor Betreten ein gültiger Test vorgewiesen werden. Wien werde diese bereits gesetzten Maßnahmen jedenfalls vorerst beibehalten, kündigte Ludwig an.

Oberösterreichs LH-Stv. und Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP) befürwortet grundsätzlich ein gemeinsames Vorgehen durch den Bund, wie sie gestern gegenüber den OÖNachrichten bekräftigte. Allerdings sei es wichtig, "dass wir nicht nur auf die Inzidenzen allein schauen, sondern einen Gesamtüberblick bewahren, insbesondere was die Belegung der Spitäler betrifft".

Gradmesser dafür seien die Intensivstationen. Die Lage sei dort vorerst "weiter stabil", sagte Haberlander. Sollten aber wieder verpflichtende und verschärfende Maßnahmen notwendig werden, brauche es hier einen einheitlichen Weg.

Bis dahin appellierte die Gesundheitslandesrätin an die Eigenverantwortlichkeit der Bevölkerung: "Jetzt ist es sinnvoll, die Maske zu tragen, insbesondere wenn man das Gefühl hat, dass man großen Menschenmengen nicht aus dem Weg gehen kann oder will und sich selbst aber besonders schützen will", sagte Haberlander. (nieg)