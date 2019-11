Für guten Zweck geradelt

Im August startete Thomas Rass aus Seewalchen am Attersee erstmals beim Race Around Austria über 1500 Kilometer und 17.500 Höhenmeter, und das zugunsten der St.-Anna-Kinderkrebsforschung. Mit Hilfe seines neunköpfigen Betreuerteams der Freiwilligen Feuerwehr Kemating sowie enormer Willenskraft und Ausdauer erreichte Rass das Ziel in St. Georgen/Attergau nach nur drei Tagen, vier Stunden und 25 Minuten. Kürzlich fand die offizielle Spendenübergabe statt: Rund 200 Unterstützer des Teams, darunter Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Sport, fanden sich an diesem Abend ein, um das Erfolgsprojekt "We Ride for the Kids" hochleben zu lassen.

Der unglaubliche Betrag von 13.571,76 Euro konnte an Andrea Prantl, die Spendenverantwortliche der St.-Anna-Kinderkrebsforschung, übergeben werden. Dazu kam der Reinerlös der Veranstaltung. In Summe überreichte das Team der Freiwilligen Feuerwehr Kemating 17.297,96 Euro an die Forschungseinrichtung.