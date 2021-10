Für Frauen in Not gibt es eine neue Anlaufstelle mitten in Vöcklabruck

Was tun, wenn man nach dem Zerbrechen einer Beziehung plötzlich kein Dach über dem Kopf hat oder durch andere Umstände in akute Nöte gerät? Für Frauen in schwierigen Lebenssituationen gibt es in Vöcklabruck seit Mittwoch eine neue Anlaufstelle: In der Salzburger Straße 16 eröffneten die Franziskanerinnen direkt neben ihrem Mutterhaus das "Quartier 16". Eine Einrichtung, in der Frauen Wohnung, Begleitung und Orientierung finden. Generaloberin Angelika Garstenauer, Obfrau des Vereins Quartier 16, übergab bei strahlendem Sonnenschein dem Betreuerteam die Schlüssel.

Mit oder ohne Kinder

"Hier, im Quartier 16 sollen die Frauen Unterstützung, Stabilität und Stärkung finden, damit ihnen eine Neuorientierung hin zu einem eigenverantwortlichen Leben gelingt", sagt Garstenauer. "Wir wollen Frauen – mit Kindern oder ohne – wieder zurückholen in die Gesellschaft, in unsere Mitte."

"Gerade auch für Frauen, die in echten Krisensituationen bei uns sind, kann das Angebot des Quartier 16 wichtig sein", ist Michaela Hirsch, Leiterin des Frauenhauses in Vöcklabruck, überzeugt. Bezirkshauptmann Johannes Beer betonte, dass "nicht das Große, Schrille, sondern die kleinen Initiativen so wichtig sind, denn die Sozialhilfe kann nicht alles abdecken." Den zukünftigen Bewohnerinnen stehen fünf Zimmer und zwei kleine Übergangswohnungen, sowie Gemeinschaftsräume und ein großer Garten zur Verfügung. Die maximale Aufenthaltsdauer beträgt zwischen sieben und 14 Monaten.

Nicht gedacht ist die Einrichtung für gewaltbedrohte Frauen. Für sie bleibt das Frauenhaus die erste Anlaufstelle. Die unterschiedlichen Hilfseinrichtungen in Vöcklabruck stehen nicht im Konkurrenzverhältnis. Im Gegenteil: Sie arbeiten eng zusammen.