Für "erfolglosesten Verein Österreichs" wurde ein Fußball-Märchen wahr

Die Kicker der ASKÖ Ebensee (2. Klasse Süd) haben sich ihren eigenen Sommertraum selbst wahr gemacht: Sie setzten sich in der Relegation dank Auswärtstorregel gegen Union Regau durch und steigen damit in die 1. Klasse Süd auf.

Bereits im Hinspiel, das am Donnerstag der vergangenen Woche in Regau ausgetragen wurde, hatten die ASKÖ-Kicker eine ausgezeichnete Leistung geboten, mussten sich aber mit Pech – der Siegestreffer der Hausherren fiel in der 90. Spielminute – knapp mit 1:2 geschlagen geben. Doch das erzielte Auswärtstor sollte sich schon drei Tage später als Goldes wert erweisen. Hunderte Fußballfans feuerten am Sonntag die ASKÖ Ebensee beim Rückspiel zu Hause an. Acht Minuten vor Spielende glückte Dominik Leitner der entscheidende Treffer zum 1:0-Sieg. Damit war die Sensation perfekt, und für die ASKÖ Ebensee wurde ein kleines Fußball-Märchen wahr.

Es dürfte ganz sicherlich auch so etwas wie Genugtuung mitgeschwungen haben, denn im Jahr 2016 versah ein Wochenmagazin die Fußballer der ASKÖ Ebensee mit dem zweifelhaften Titel "Der erfolgloseste Verein Österreichs". Jetzt, nur drei Jahre später, schaffte die Mannschaft den Vizemeistertitel in der 2. Klasse Süd und nach der erfolgreichen Relegation den Aufstieg in die nächsthöhere Liga, die 1. Klasse Süd. Zu dieser gelungenen Rehabilitation kommt noch ein weiterer Aspekt: Die ASKÖ Ebensee feiert heuer ihr 100-jähriges Bestandsjubiläum, die Sektion Fußball begeht den 70. Geburtstag.

Beide Jubiläen – und natürlich der frenetisch umjubelte Aufstieg, mit dem die Ebenseer Kicker ihrem Verein das allerschönste Geburtstagsgeschenk bereitet haben – werden am übermorgigen Donnerstag mit einem Festabend auf der Sportanlage in Langwies gebührend gewürdigt. (hörm./gs)

