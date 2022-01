Für einen Neustart des sozialen Lebens der Senioren

Die Seniorinnen und Senioren klagen über einen Mangel an sozialen Kontakten. "Aufgrund der Maßnahmen im Zuge der Bekämpfung der Corona-Pandemie sehnen sich immer mehr Seniorinnen und Senioren nach Gelegenheiten des Zusammenkommens", berichtet Wilhelm Auzinger, Bezirksobmann des VP-Seniorenbundes. Seine Organisation werde in den kommenden Monaten vermehrt Angebote schaffen, um den über 60-Jährigen Treffen zu bieten. "Damit möchten wir einen Beitrag zum Neustart des sozialen Lebens der Seniorinnen und Senioren in unserem Bezirk leisten", so Auzinger.

Während der Pandemie stagnierten die Neubeitritte, gleichzeitig gab es viele Sterbefälle, weshalb die Mitgliederzahlen zurückgingen. Durch eine Werbeoffensive konnten im Vorjahr im Bezirk 295 neue Mitglieder gewonnen werden. Besonders erfolgreich waren die Ortsgruppen Pöndorf und Vöcklamarkt-Pfaffing, die 24 bzw. 20 Neumitglieder anwarben. Damit zählt der Seniorenbund im Bezirk per 31. Dezember 2021 6423 Mitglieder.

Von den 102.300 Wahlberechtigten im Bezirk Vöcklabruck waren im Herbst 33.500 oder 32,7 Prozent aus der Generation 60+. Der Seniorenbund verfügt in den Gemeinderäten über 60 Mandatare oder Ersatzgemeinderäte, die aktiv in die Gemeindepolitik eingebunden sind. "Wir sind stolz darauf, als Seniorenbund engagierte und kompetente Vertreter in den politischen Gremien zu stellen", sagt Landesobmann Josef Pühringer.