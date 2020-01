Auch wenn der Winter im Tal noch nicht sichtbar ist: Auf den Bergen machte in den Weihnachtsfeiertagen eine Kombination aus guter Schneelage und prächtigem Wetter die Wintersportler glücklich. Bis zu 15.000 Gäste wurden an einzelnen Tagen in den drei Skigebieten der OÖ Seilbahnholding (Dachstein-West, Krippenstein, Feuerkogel) gezählt. Am Kasberg waren am 29. Dezember mehr als 3500 Menschen auf den Pisten unterwegs.