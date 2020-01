Für die Sharks geht es jetzt um den Klassenerhalt

Nach den heuer verpassten Playoffs geht es für die Gmundner Haie im Abstiegskampf der 1. OÖ. Liwest Eishockeyliga jetzt um Platz fünf der Tabelle und damit um den Klassenerhalt. Gespielt wird im Modus "Best of 3".

Den Saisonverlauf haben sich die Sharks definitiv anders vorgestellt und gewünscht. Bei einigen Spielen war das Team von Obmann und Trainer Thomas Schatzl knapp an einem Sieg dran und unterlag mit nur einem oder zwei Toren. Das erklärte Saisonziel – das Erreichen von mindestens Platz vier und somit der Playoff-Einzug – wurde nicht erreicht. "Jetzt lautet die Devise Kopf hoch, aufstehen, in die Hände spucken und nach vorne in die nächste Saison 2020/2021 schauen", so Vereins-Pressesprecher Peter Sommer.