Für die Gartenzeit Wolfsegg wird eine eigene Buslinie geschaffen

Am Samstag ist es so weit: In Wolfsegg am Hausruck wird die OÖ. Gartenzeit 2023 eröffnet. Ein Format, das gerne als „kleine Schwester“ der Landesgartenschau bezeichnet wird. Die 2000-Einwohner-Gemeinde hat sich in den vergangenen Monaten herausgeputzt wie noch nie. Schaugärten und Spielplätze wurden angelegt, ein Veranstaltungsprogramm vorbereitet, es gibt ein dichtes Angebot an Führungen, und die örtlichen Wirte und Vereine werden für die Verköstigung sorgen.