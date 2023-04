Für den Urfahraner Markt öffnet sich das Sonnenfenster

Den Besuchern des Urfahraner Jahrmarktes lacht in den kommenden Tagen immer öfter die Sonne.

LINZ. Linz befindet sich wieder im freien Fall. Im April galt das vorrangig für die Temperaturen, die sich zwar einer Jahreszeit anpassten, allerdings nicht der aktuellen.

Wintergefühle muss in den kommenden Tagen niemand mehr entwickeln, denn es geht bergauf – und ziemlich rasant wieder bergab. Diesmal aber nicht beim Wettergeschehen. Der "Skyfall" ist zurück auf dem Urfahraner Jahrmarkt, der heute, Samstag, offiziell eröffnet wird. Der 80 Meter hohe Turm bringt Besucher im freien Fall zurück auf den Betonboden des Jahrmarktgeländes. Gefährlich ist das allerdings nur für das Nervenkostüm. Der Ausblick über die Landeshauptstadt kann davon aber zumindest kurzfristig ablenken. Und dieser Blick ist nach einer verregneten Freitagnacht bald wieder ungetrübt: "Der Samstag beginnt noch wechselhaft, Regenschauer klingen aber bald ab, und der Nachmittag wird stabil, auch der Wind ist kein Thema mehr", sagt Alexander Ohms, Meteorologe bei Geosphere Austria (ehemals ZAMG).

Nicht Frühling, nicht Winter

Freuen kann man sich dann auch über Temperaturen, die der Jahreszeit entsprechen. "Wir sind ja bescheiden geworden in den vergangenen Wochen", sagt Ohms.

Bis zu 20 Grad bietet der Samstag, bevor der Frühling in der Nacht auf Sonntag erneut kurzzeitig gestört wird. "Diese Störung zieht aber erneut rasch ab, dann wird es relativ freundlich", sagt der Meteorologe. Am ehesten auf den Himmel achten sollten die Innviertler, auch im Salzkammergut könnte sich da und dort eine Schleuse öffnen.

Der Montag wird dafür ein "wirklich feiner Tag", wie Ohms sagt. Es wird föhnig und damit auch ein bisschen windiger, bei bis zu 21 Grad wird der Tag der Arbeit eher einer zum Entspannen.

Am Dienstag wird es wieder wechselhafter, die Maximaltemperaturen sinken auf 17 Grad, die Wolken mimen den Sonnenschirm. "Wir sind derzeit auf der falschen Seite des Hochs", sagt Ohms und spricht jene Rekordtemperaturen an, die derzeit den Spaniern den Schweiß auf die Stirn treiben: Mit 38,8 Grad wurde dort die höchste jemals gemessene April-Temperatur aufgezeichnet. "Vor der Hitze müssen wir uns jedenfalls nicht fürchten. Es wird zwar wärmer und angenehmer, aber der große Durchbruch zum Frühlingswetter ist nicht in Sicht", sagt Ohms. Die gute Nachricht hinterher: Auch ein Kaltluftvorstoß sei derzeit nicht zu erwarten.

Damit müssen auch die Besucher des Urfahraner Jahrmarkts, der bis zum 7. Mai stattfindet, nicht zwingend wetterfest sein. Eine gute Ausgangslage, um den bisherigen Besucherrekord eines Frühjahrsmarkes von 600.000 Gästen zu übertreffen.

