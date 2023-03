Für den Kasberg wird das Aus immer wahrscheinlicher

Eigentlich wollten die Bürgermeister der Almtalgemeinden Grünau, Scharnstein, Vorchdorf und Pettenbach am Donnerstagabend noch einmal mit den Grundstückseigentümern am Kasberg verhandeln. Es sollte ein letzter Versuch werden, das Skigebiet zu retten.

Wie die OÖNachrichten exklusiv berichteten, weigern sich fünf der zehn Waldbesitzer, einem Sommerbetrieb der defizitären Seilbahn zuzustimmen. (Es sind dies Elisabeth Herring-Frankensdorf, Erhard Hüthmayr, Reinhard Kram, Johannes Stadler und die Herzog von Cumberland Stiftung.) Derzeit fährt die Seilbahn nur im Winter. Ein Ganzjahresbetrieb der Anlage ist nach Meinung aller Experten aber die einzige Chance, die Seilbahn kostendeckend zu betreiben.

Doch die fünf Grundstücksbesitzer ließen das Treffen überraschend platzen. In einem gemeinsamen Brief teilten sie Grünaus Bürgermeister Klaus Kramesberger (SPÖ) am Dienstag mit, dass sie bei ihrer Haltung bleiben und für Verhandlungen nicht zur Verfügung stehen.

Im Almtal zweifelt kaum jemand daran, dass das Quintett jagdwirtschaftliche Einbußen befürchtet, wenn sich am Kasberg ganzjährig Touristen tummeln. Im Unterschied zur Forstwirtschaft ist die Jagdverpachtung höchst lukrativ. Die fünf selbst geben andere Gründe für ihre ablehnende Haltung an: Touristen würden das Wild in tiefer gelegene Schutzwälder verdrängen wo Verbissschäden die Folge wären, erklärten sie am Mittwoch in einer gemeinsamen Presseaussendung. Überhaupt würden die negativen ökologischen Auswirkungen eines Ganzjahresbetriebes „nicht ausreichend bedacht“. Auch den wirtschaftlichen Erfolg zweifeln die fünf Absender an.

Brief schlug wie eine Bombe ein

Der Brief schlug im Almtal wie eine Bombe ein. Die Bürgermeister der vier oben genannten Eigentümergemeinden hielten sofort eine Krisensitzung ab. „Wir sind sehr enttäuscht über diese Gesprächsverweigerung“, sagt Grünaus Bürgermeister Kramesberger. „Wir wären beweglich gewesen, über viele Details eines Sommerbetriebes hätte man noch reden können.“ Scharnsteins Bürgermeister Rudolf Raffelsberger (ÖVP) betont, dass sich die anderen fünf Grundstücksbesitzer „extrem konstruktiv“ verhalten hätten.

Tourismus-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) spricht von einer „neuen Faktenlage“ und lädt die Bürgermeister kommende Woche zu einem Gespräch ein. „Die Eigentümergemeinden müssen nun die weitere Vorgangsweise festlegen“, sagt er. Bekanntlich übernimmt die Landesregierung bis zum Winter 2025/26 die Abgänge des Skigebietes bis zu einer Höhe von einer Million Euro pro Jahr (zuletzt betrug das Minus allerdings 1,3 Millionen Euro). Im Gegenzug verpflichteten sich Grünau, Scharnstein, Vorchdorf und Pettenbach, ein neues Konzept für einen Ganzjahresbetrieb zu entwickeln.

Achleitner und die Bürgermeister müssen sich nun die Frage stellen, wie sinnvoll die Aufrechterhaltung des defizitären Betriebes bis 2024/25 noch ist, wenn es keine Perspektive für danach gibt. „Wir werden prüfen, ob und welche touristischen Angebote innerhalb der Festlegungen der Grundstückseigentümer überhaupt noch möglich sind“, so Landesrat Achleitner.

Die Demontage wird teuer

Das Wort „zusperren“ nahm bislang kein politischer Verantwortlicher in den Mund. Doch es kann auch niemand sagen, wie sich das Ende des Skigebietes jetzt noch verhindern lässt.

Über eine etwaige Demontage der Anlagen auf dem Kasberg machen sich die Bürgermeister jedenfalls längst Gedanken. Einer ersten Schätzung zufolge dürfte der Abbau der Lifte und Seilbahnen mehr als zwei Millionen Euro kosten. Rücklagen dafür wurden bereits angelegt, doch das vorhandene Geld reicht bei weitem nicht aus. Die Tatsache, dass Scharnstein und Grünau Abgangsgemeinden sind, macht die Sache nicht einfacher. „Eines muss sichergestellt sein“, sagt Scharnsteins Bürgermeister Raffelsberger: „Am Ende des Tages dürfen wir Gemeinden nicht auf einem finanziellen Scherbenhaufen sitzen bleiben.“

Am Donnerstag (20 Uhr) veranstalten die Wintersportvereine eine Kundgebung für den Kasberg auf dem Ortsplatz von Grünau.

Autor Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut Edmund Brandner