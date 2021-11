Gleich zwei Biere der Handwerksbrauerei Bierschmiede aus Steinbach wurden am Dienstagabend in Nürnberg bei der Verleihung des European Beer Star 2021 mit Silber ausgezeichnet – unter anderem in einer der begehrtesten Kategorien ("Weißbier"). In Brauerkreisen gilt der Beer Star als die Weltmeisterschaft der Brauereien.