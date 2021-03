Für Basket Swans beginnt mit den Playoffs die "fünfte Jahreszeit"

Die finale Phase der diesjährigen, von Corona geprägten und damit überwiegend ohne Publikum (außer in der Anfangsphase) ausgetragenen Basketball-Bundesliga beginnt für die Gmundner Basket Swans heute, 19 Uhr. Gegner im ersten Viertelfinalmatch der Best-of-5-Serie ist der UBSC Graz.

"Die Playoffs sind für uns so etwas wie die fünfte Jahreszeit", sagt Swans-Finanzvorstand Harald Stelzer. Was erwartet die Gmundner Basketball-Fans, die ihre Truppe nach wie vor nur via Internet ( www.skysportaustria.at) verfolgen können? Stelzer: "Wir haben in dieser Saison dreimal gegen die Grazer gespielt, und wir haben dreimal knapp gewonnen: einmal im Cup und zweimal in der Meisterschaft. Sie haben sehr gute Legionäre, die sind das Fundament der Mannschaft. Dazu kommen spielstarke Österreicher."

Unterschätzen dürfe man das Team aus der steirischen Landeshauptstadt keineswegs, weiß Stelzer: "Wir müssen da sicher aufpassen. Von der Papierform mag es die leichtere Variante sein, aber Graz ist in Wirklichkeit um nichts einfacher als die anderen Gegner."

Es gilt, den Heimvorteil auszunützen: heute das erste Viertelfinalspiel zu Hause, am Sonntag geht die Serie in Graz weiter, und nächsten Donnerstag könnte schon die Eintrittskarte für die Semifinalserie gelöst werden – im Falle eines "Sweep" (3:0). "Graz hat nichts zu verlieren", warnt Stelzer.

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at