Fünf Podestplätze für Ebenseer Tischtennis-Nachwuchs

Die Leistungen ihrer Schützlinge zauberten ein Lächeln ins Gesicht der Betreuer Otto Stüger und Meffi Promberger.

Der Bewerb war mit 125 Teilnehmern der in zwölf Leistungsstufen gegliederten Altersklassen U11 bis U21 stark besetzt. Eine handfeste Überraschung lieferte dabei der erst zehnjährige Benjamin Girlinger, der die Leistungsgruppe 1 für sich entscheiden konnte. Vereinskollege Lukas Stüger erreichte in derselben Gruppe Platz drei. Christian Kragl gewann die Gruppe 3. Leonie Loidl war bei ihrem ersten Antreten in Gruppe 12 erfolgreich, ihr Bruder Niklas wurde Dritter der Gruppe 9. Das Ebenseer Team komplettierten Phillip Zauner, Felix Neuhuber, Florian Mittendorfer und Jana Stüger.

Unterdessen kassierte das Bundesligateam der SPG muki Ebensee bei Tabellenführer Baden ein 0:4.