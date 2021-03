Fünf Millionen Euro sollen Steinschläge verhindern

Im Traunkirchner Ortsteil Siegesbach kam es in der Vergangenheit mehrmals zu Steinschlägen und Felsstürzen. Bedroht sind nicht nur die Bundesstraße B145 sowie die ÖBB-Bahnlinie am Ufer des Traunsees, sondern auch eine Hangsiedlung.

Deshalb haben die Experten der Wildbach- und Lawinenverbauung ein Schutzmaßnahmenprojekt entwickelt, das jetzt schrittweise umgesetzt wird. Insgesamt werden in den nächsten Jahren rund fünf Millionen Euro in die Sicherung des Steilhanges investiert. Den größten Teil der Kosten trägt der Bund, gefolgt vom Land Oberösterreich. Aber auch die Gemeinde Traunkirchen, die Bundesforste, die ÖBB sowie die Energie AG beteiligen sich an den Kosten.

Geplant sind nicht nur technische, sondern auch biologische Maßnahmen. In der Gefahrenzone soll ein Schutzwald entstehen. "In den kommenden Wochen und Monaten wird es manchmal nötig sein, den Verkehr anzuhalten, um die Maßnahmen in größtmöglicher Sicherheit umzusetzen", sagt Bürgermeister Christoph Schragl (ÖVP).

