Fünf Jahre, 15 Medaillen

Bei den diesjährigen Staatsmeisterschaften der österreichischen Brauereien im Casino Baden, zu der 600 Biere eingereicht worden waren, holte die Steinbacher Bierschmiede von Mario Scheckenberger drei Stockerlplätze. Meisterstück "Pils" und Gesellenstück "Altbier" wurden jeweils Dritter in ihren Kategorien. Der Höhepunkt war aber der Staatsmeistertitel des "Hammer Baltic Porter" in der Kategorie Stouts und Porter. Darüber hinaus wurde das in der Bierschmiede in Auftrag gebraute "Grimming Bier" Vizestaatsmeister. Bierschmied Mario Scheckenberger zeigte sich zufrieden und stolz: "Ich hätte bei der Gründung der Bierschmiede vor fünf Jahren niemals zu träumen gewagt, dass wir seither 15 Medaillen gewinnen. Damit zählen wir wirklich zu den erfolgreichsten Brauereien Österreichs."

Terminhinweis: Der diesjährige Honigbock "Funkenflug", mittlerweile ebenfalls zweifacher Vizestaatsmeister, springt heuer am 9. November aus dem Fass. Tischreservierung für den Anstich unter Tel. 0660 / 3221145.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Steinbach am Attersee Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.