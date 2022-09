Fünf-Brücken-Lauf für sauberes Trinkwasser in Kambodscha

Heuer klappt es, freut sich der Laakirchner Organisator Fritz Kieninger (rechts): Am Samstag startet um 10 Uhr der Jubiläumslauf beim Papiermachermuseum in Steyrermühl. Der Erlös wird für die Finanzierung von Brunnen und Schulprojekten in Kambodscha aufgewendet. Die Veranstaltung soll daran erinnern, dass viele Kinder dort eine gleich lange Strecke zurücklegen müssen, um zu sauberem Trinkwasser zu kommen. Was motiviert Fritz Kieninger zur Organisation des Laufes? "Für uns ist Trinkwasser etwas Selbstverständliches, in Kambodscha nicht. Deshalb möchten wir walken und laufen, um den Menschen dort ein besseres Leben zu ermöglichen." Infos: www.kakihe.at