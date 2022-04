Neuer Obmann der Bergrettung in Gmunden

Nach 29 Jahren an der Spitze der Bergrettungsortsstelle Gmunden übergab Bernhard Ebner, ein Urgestein der Bergrettung, die Verantwortung in jüngere Hände. Die 47 Mitglieder der Ortsstelle wählten einstimmig Stefan Oberkalmsteiner zum neuen Ortsstellenleiter.

Ebner wollte eigentlich bereits im Vorjahr aufhören. Die Corona-Maßnahmen machten aber eine Jahreshauptversammlung nicht möglich. Der Gmundner hinterlässt große Fußstapfen: In seine Ära fielen die Errichtung einer neuen Einsatzzentrale in der Traunsteinstraße, der Ankauf eines Einsatzfahrzeuges, die rasante Modernisierung der Ausrüstung, eine laufende Verjüngung der Mannschaft durch personelle Neuaufnahmen, eine gute Zusammenarbeit mit allen Blaulichtorganisationen sowie mit Bundesheer, Polizei, Behörden und Stadtpolitik. Die Bergrettung, deren Arbeit meist unbeachtet von der Öffentlichkeit passiert, in das Sichtfeld der Öffentlichkeit zu bringen, sei ein zentrales Anliegen seiner Führungsarbeit gewesen, so der scheidende Obmann.

Sein Nachfolger Stefan Oberkalmsteiner leitet die Holzbauabteilung der Firma Stern und Hafferl Bau mit 35 Mitarbeitern und lebt in Ohlsdorf. Er ist seit 20 Jahren Mitglied der Bergrettung, leitet eine der am meisten geforderten Ortsstellen des Landes (Traunstein). Im vergangenen Jahr mussten die Bergretter 55 Mal ausrücken, in zwei Fällen handelte es sich um tödliche Abstürze.