"Frühling hat uns im Griff": Skigebiet Gaissau-Hintersee beendet Saison

"Der Frühling hat uns im Griff und man kann dem Schnee beim Schmelzen zusehen", erklärte Geschäftsführer Bernhard Eibl am Montagabend in einer Aussendung. Das Skigebiet in der Nähe der Stadt Salzburg ist am 16. Jänner 2021 nach zwei Jahren Stillstand wiedereröffnet worden.

Das Resümee des Geschäftsführers fiel trotz der kurzen Skisaison positiv aus. "Es gab einen enormen Zuspruch aus der Region - wir sind mit der Saison zufrieden", sagte Eibl. Die Parkplätze seien stets gut gefüllt gewesen, auch unter der Woche. An Spitzentagen waren laut Eibl bis zu 3.200 Skifahrer im Skigebiet unterwegs, rund 1.200 Saisonkarten wurden verkauft. "Wir geben weiterhin unser Bestes, um ein langfristiges Angebot in der Region Gaissau-Hintersee schaffen zu können."

Das Familien-Ausflugsziel ist im Winter vor allem bei Skifahrern aus Oberösterreich und der Umgebung der Stadt Salzburg sehr beliebt. Doch mehrmals erreichte die Fans der kleinen Skischaukel die Hiobsbotschaft, das Skigebiet stehe vor dem Aus, auch nachdem die beiden neuen Betreiber das Skigebiet aus einem Konkursverfahren über das Vermögen der damals mehrheitlich in chinesischem Besitz befindlichen "Gaissauer Bergbahn GmbH" übernommenen hatten. Zunächst scheiterten die Verhandlungen vor allem mit einem Grundbesitzer. Schließlich konnten die Differenzen beigelegt und alle notwendigen Verträge für eine Wiederbelebung des Liftbetriebes unterzeichnet werden.