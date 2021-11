Früherer Zug ab Fahrplanwechsel

Neu ist ein zusätzliches Zugpaar an Sonn- und Feiertag in den Morgenstunden um 8 Uhr von Vöcklamarkt nach Attersee. Der Stundentakt an Samstagen, Sonn- und Feiertagen in der Radsaison von 1. Mai bis 26. Oktober wird in Richtung Vöcklamarkt verlängert. Durch das Auflassen von zwei Eisenbahnkreuzungen zwischen Palmsdorf und Attersee wurde die Streckengeschwindigkeit angehoben, sodass mehr Stabilität für den Fahrplan erreicht wird.