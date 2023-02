FRS-Sendung über jüdischen Beitrag zum Pop

In dem von Otmar Lahodynsky gestalteten Schmankerl für Musikfreunde geht es um den jüdischen Beitrag in der Popmusik – von Bob Dylan bis Paul Simon. Grundlage des Features: Die US-amerikanische jüdische Zeitschrift "The Forward" hat vor einem Jahr eine Bestenliste präsentiert und reiht darin "The 150 greatest Jewish pop songs of all time", die 150 besten jüdischen Popsongs aller Zeiten, auf – eine anspruchsvolle Sammlung der Popgeschichte. FRS präsentiert eine Auswahl dieses Kanons. Die Sendung wird am Freitag um 10 Uhr wiederholt.

