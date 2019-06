Frontalzusammenstoß in Timelkam forderte zwei Verletzte

Der junge Mann war gegen 15:35 Uhr von Vöcklamarkt kommend in Richtung Timelkam unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache mit dem rechten Reifenpaar auf das Bankett geriet und dabei mehrere Leitpflöcke überfuhr.

Nach 65 Metern gelang es ihm zwar, sein Auto wieder auf die Straße zu lenken, dabei geriet er aber über die Fahrbahnmitte und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 39-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck.

Der schwer verletzte Unfallverursacher wurde in seinem Auto eingeklemmt, er musste von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Timelkam und Lenzing befreit werden. Beide Lenker wurden mit der Rettung in das Salzkammergutklinikum Vöcklabruck gebracht, teilte die Polizei am Samstagabend mit.

