Friedrich Mayr-Melnhof will Bürgermeister werden

Nachdem der bisherige Bürgermeister von St. Georgen, Ferdinand Aigner (VP), vor einigen Wochen aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt mit 1. Juni angekündigt hat (die OÖNachrichten berichteten), steht in der Attergaugemeinde eine Bürgermeister-Direktwahl bevor. Für den Urnengang, der im kommenden Herbst erfolgen soll, hat die ÖVP-Gemeinderatsfraktion in ihrer Sitzung am Dienstag Friedrich Mayr-Melnhof einstimmig als Kandidaten nominiert.

Er sei in St. Georgen aufgewachsen und groß geworden, sagt der Geschäftsführer des familieneigenen Forst- und Landwirtschaftsbetriebs und kündigt an: "Als Bürgermeister will ich meiner Heimatgemeinde und dem Lebensmittelpunkt meiner Familie etwas zurückgeben. Die einstimmige Nominierung macht mich dankbar und motiviert mich zugleich."

