Freundin zog ihn aus Unfallwrack, doch für Mühlviertler kam jede Hilfe zu spät

ROHRBACH. Vor ihr leuchteten die Rücklichter ihres Lebensgefährten auf. In zwei Pkw waren Birgit M. und Thomas P. Montagabend auf dem Heimweg nach Oepping, als der 42-Jährige in einer Kurve plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal gegen den entgegenkommenden Wagen eines 64-Jährigen prallte. Birgit M. war die Erste am Unfallort und zog ihren schwer verunglückten Freund aus dem Wagen. Der 42-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

"Die Lebensgefährtin und einige Nachkommende begannen sofort mit der Reanimation, aber ohne Erfolg", sagt Martin Wakolbinger, Kommandant der Feuerwehr Rohrbach. "Auch Rettung und Notarzt konnten den Mann nicht mehr retten." Warum der 42-Jährige auf die Gegenfahrbahn geraten war, ist noch unklar. Der zweite Unfalllenker wurde ins Klinikum Rohrbach gebracht.

"Das letzte Geleit"

"Wie nebeneinander geparkt" standen die Unfallfahrzeuge quer zur Fahrbahn. Thomas P. war bereits aus seinem Wagen befreit worden, als dieser Feuer fing. "Als wir ankamen, stand der vordere Teil des Autos in Vollbrand. Wir wussten nicht, ob sich noch Personen im Wagen befinden", sagt Wakolbinger. Durch die Hitze hatte sich die Kopfstütze so verformt, dass es von außen aussah, als säße jemand am Beifahrersitz.

Während die vier Feuerwehren mit der Brandbekämpfung beschäftigt waren, wichen zwei Kameraden nicht von Thomas P.s Seite. Bis zum Eintreffen des Bestatters blieben seine Freunde am Unfallort. "Sie blieben bei ihm stehen. Sie meinten, dann ist er nicht so alleine", sagt der Kommandant. "Die Kameraden gaben ihm das letzte Geleit." Nach dem Einsatz trafen sich die Einsatzkräfte noch beim Feuerwehrhaus zur Nachbesprechung. "Solche Notfälle gehen jedem nahe, egal, ob man die Beteiligten jetzt gekannt hat oder nicht. Darum ist es wichtig, dass alles durchbesprochen wird", sagt Wakolbinger.

In der Gemeinde Oepping hat der Tod von Thomas P. "ein Riesenloch" gerissen. "Thomas war ein lässiger Bursch. Wenn man etwas von ihm gebraucht hat, war er da", sagt Klaus Gahleitner, Sektionsleiter der Union Oepping. Auch wenn er selbst nicht Fußball spielte, am Feld war P. als treuer Fan Dauergast. Als die Kantinenbetreuerin ihren Job an den Nagel hängte, war P. zur Stelle. "Er sagte, er habe sogar schon ein Konzept, wie die Kantine am besten laufen könnte", sagt Gahleitner. "Das systematische Arbeiten war er ja von seiner Arbeit beim Lagerhaus gewohnt."

Montagabend befand sich der Bürgermeister von Oepping, Thomas Bogner (VP), in einer Sitzung, als die Sirene schrillte. "Die Feuerwehrler sind aufgesprungen und weggerannt. Dass sie zu einem Bekannten eilen, konnten sie ja nicht ahnen", sagt Bogner. "Die Bestürzung ist sehr groß. Thomas war beliebt und sehr aktiv in der Gemeinde. Dass er nicht mehr da ist, ist furchtbar tragisch." (mis)