Freude an den Tourismusschulen über Jungbarkeeper

"Es war wegen der Coronapause wirklich nicht einfach", sagt Marlies Ebenführer-Nahmer, Lehrerin an den Tourismusschulen Bad Ischl, in einem Rückblick auf die vergangenen Monate. "Denn unseren Schülern hat einfach die Zeit zum praktischen Üben gefehlt." Umso größer war die Freude der Ausbildungsleiterin und der Prüfungsjury über die gezeigten Leistungen bei der diesjährigen Jungbarkeeperprüfung, die die 13 Angetretenen erfolgreich absolviert haben.

Was für den Zuschauer so leicht und unbeschwert wirkt, ist tatsächlich harte Arbeit und mit viel Lernstoff verbunden, denn auf dem Weg zum diplomierten Jungbarkeeper sind vier Prüfungsteile in Theorie und Praxis zu bewältigen.

Lydia Jelicic legte die Prüfung zur Jungbarkeeperin mit ausgezeichnetem Erfolg ab, Marlene Gneiger, Flora Elshuber, Nadeem Grünbacher, Laura Hemetsberger und Johannes Hollerweger shakten sich zu einem guten Erfolg. Das Allerwichtigste: Die weiße Fahne weht, denn sämtliche angetretenen Kandidaten haben die Prüfung bestanden.