Freizeittipps für heiße Tage: Sechs coole Aktivitäten im Salzkammergut

Naturspektakel an der kühlen Traun.

Der Traunfall Der Traunfall an der Gemeindegrenze von Desselbrunn und Roitham war bei Salzschiffern einst gefürchtet. Heute sind der zwölf Meter hohe Wasserfall und die Schlucht ein Naturspektakel mit kulturell-historischer Dimension, um deren Erbe sich der Kulturerbeverein Traunfall annimmt. Ein 1,1 Kilometer langer Rundweg führt an etlichen Sehenswürdigkeiten vorbei. Am Roithamer Ufer lockt eine Steckerlfisch-Jausenstation und auf dem Desselbrunner Ufer der Landgasthof Kastenhuber, der hoch