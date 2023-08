ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Mit derfür den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr können bis zu zwei Erwachsene und vier Kinder unter 15 Jahren um 24,90 Euro einen Tag lang mit allen Regionalbussen, Regional- und Lokalbahnen und allen Stadtverkehrslinien in ganz Oberösterreich fahren.Das Ticket gilt vonwerktags ab 9 Uhr, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen ganztägig im gesamten Verbundraum Oberösterreich.sind Fernverkehrszüge und die Pöstlingbergbahn in Linz.