Freiwilliger Arbeitseinsatz von Jugendlichen im Moor

BAD AUSSEE. Zwölf junge Menschen im Alter zwischen 16 und 27 Jahren beteiligten sich in dieser Woche bei einem freiwilligen Arbeitseinsatz in Bad Aussee. Die Mädchen und Burschen aus Österreich, Deutschland, Italien und Weißrussland halfen mit, Faulbäume und kleine Fichten aus dem Ödensee-Moor zu entfernen. Diese ziehen sehr viel Wasser aus der Fläche und verursachen langfristig die Austrocknung des Moores, in dem seltene Tier- und Pflanzenarten wie der Sonnentau und der Goldene Scheckenfalter ein Rückzugsgebiet gefunden haben.

Das Projekt wird vom Alpenverein organisiert und die Arbeit wird in Kooperation mit den Österreichischen Bundesforsten durchgeführt. "Was hier geleistet wird, ist für die Region sehr wertvoll", sagt ÖBf-Forstwirtin Anna-Sophie Pirtscher. "Einerseits werden Almflächen gepflegt, Landwirten wird geholfen und andererseits wird eine Moorfläche erhalten."

Die Jugendlichen arbeiten gegen Kost und Logis und lernen zugleich etwas über die Erhaltung der Kulturlandschaft. "Ich kann hier eine schöne Zeit in den Bergen verbringen und gleichzeitig etwas Sinnvolles tun", sagt Max Engelbrecht aus Gütersloh, Deutschland.

