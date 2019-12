Erste Events hat sie mit Erfolg abgewickelt, ab kommendem Jahr soll das Angebot intensiviert werden. Die gelernte Bürokauffrau und Mutter zweier Töchter (Daniela ist Kinderbuchautorin, Sarah Obfrau der Musikkapelle Zell am Moos) ist von der Sinnhaftigkeit der Ehe (in welcher Form auch immer) überzeugt: "Ich zweifle nicht, dass eine Ehe heute immer noch Bestand haben kann, unter der Voraussetzung, dass man hält, was man einmal verspricht." Im Zentrum steht das Paar Vielfalt ist der