Frau wollte Hund retten und brachte sich in Lebensgefahr

"Ich weiß, es war unverantwortlich, aber ich habe einfach reagiert", sagt Barbara Mair. Die Innerschwanderin ging am Mittwochnachmittag mit ihren drei Hündinnen entlang der Seeache in St. Gilgen spazieren und ließ sie im Wasser spielen, als die jüngste von ihnen in den Sog einer Fischwanderhilfe geriet. Die 55-Jährige dachte nicht lange nach, sondern sprang sofort hinterher, um dem Vierbeiner zu helfen. Dabei wurde sie selbst von der Strömung erfasst.