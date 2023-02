Franziskanerinnen setzen jetzt Friedensimpulse

Vor einem Jahr begann Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Seither ist kein Tag vergangen, an dem dieser Krieg nicht auch in unserem Alltag präsent ist. Die Franziskanerinnen von Vöcklabruck setzen deshalb ein Zeichen und stellen in der Fastenzeit den Frieden in den Mittelpunkt.

"Frieden kann nur stattfinden, wenn ein gemeinsamer Wille dazu da ist. Das bedeutet, dazu bereit zu sein, wenn notwendig auch die eigene Meinung, die eigenen Bedürfnisse hintanzustellen, anderen den Vortritt zu lassen, gut zuzuhören, andere Perspektiven einzunehmen", sagt Sr. Angelika Garstenauer, Generaloberin der Franziskanerinnen. "Ich bin überzeugt davon, dass Frieden möglich ist, wenn die Bereitschaft zur Reflexion da ist." Sie lädt zum Mitmachen bei den Friedensimpulsen ein. Kurze Impulse per Mail regen zum Nachdenken an, mit einer Postkarte, die als Print- und Onlinekarte zur Verfügung steht, können die Denkanstöße weiterverbreitet werden. Friedensimpulse abonnieren kann man unter www.franziskanerinnen.at.

