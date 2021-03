Franz Josef Altenburg wird heute 80 Jahre alt

Der Keramikkünstler und Bildhauer Franz Josef Altenburg feiert heute seinen 80. Geburtstag. In den Stallungen der Kaiservilla Bad Ischl, in der er 1941 zur Welt kam, wird der Künstler in diesem Sommer mit einer Ausstellung seiner Werke gefeiert.

Altenburg studierte an der Kunstgewerbeschule in Graz und arbeitete für die "Hallstätter Keramik". 1967 schloss er seine Ausbildung zum Hafnermeister ab. Seit 1976 arbeitet er als freischaffender Keramikkünstler in seinem Atelier in Breitenschützing. Altenburg war auch einer der profiliertesten Vertreter der Keramikkünstler, die in Gmunden wirkten.

Ab morgen gibt im Wiener MAK die Retrospektive "Block, Haus, Turm, Gerüst, Rahmen" einen Einblick in sein über 60-jähriges Schaffen. Teile dieser Schau werden im Sommer für die Ausstellung in Bad Ischl übernommen und durch Arbeiten aus der Sammlung des Landes Oberösterreich und dem Firmenarchiv der Gmundner Keramik ergänzt. Im Sommer wird dem 80-jährigen Künstler auch das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik verliehen.