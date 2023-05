Franz Huber wurde in 40 Jahren zum "Mister Maidult"

Zum 60. Mal findet am kommenden verlängerten Wochenende die Vöcklabrucker Maidult statt. Die Traditionsveranstaltung im Freizeitgelände organisiert seit 40 Jahren Franz Huber. Der ehemalige Kulturamtsleiter der Stadt kennt als "Mister Maidult" alle Aussteller und viele Stammgäste der Dult. "Ich freue mich am meisten, wenn viele Leute kommen und am Ende zufriedene Gesichter zu sehen sind", sagt Huber.

Heute um elf Uhr erfolgt die Kommissionierung der Veranstaltung durch die Stadt. Dass alles passt, dafür steht der Name Franz Huber. 1979 hatte er den Dienst bei der Stadtgemeinde angetreten, gleich im Jahr darauf wurde er mit der Organisation seiner ersten Vöcklabrucker Maidult betraut.

Gegründet wurde das Vöcklabrucker Fest 1958, unter anderem vom Schwertberger Schausteller Heinrich Straßmeier und von Langzeit-Festwirt Fritz Hofstetter, im Rahmen der 600-Jahr-Feier der Stadt auf den ehemaligen Huemer-Gründen (heute Lebenshaus). Daraus entwickelte sich dann die Maidult, die erstmals unter diesem Namen 1963 bei der Wagrainer Brücke stattfand. Der Tourismusverband Vöcklabruck übernahm dieses Fest und konnte nach der Errichtung der Pionierbrücke über die Vöckla 1968 auf das große Festgelände beim Hallenbad übersiedeln. Seither pilgern rund 20.000 Besucher an den fünf Festtagen zur Maidult, die heuer übrigens wieder vom Tourismusverband Hausruckwald veranstaltet wird.

"Es hat sich viel geändert", blickt Franz Huber auf seine 40 Maidult-Jahre zurück. Das einstige Festkomitee hat sich schon vor Jahren aufgelöst, ein großes Bierzelt gibt es schon lange nicht mehr. In den 60 Jahren hat es sieben verschiedene Festwirte gegeben. Heuer sorgt wieder Hannes Traunbauer mit seinem Team auf der "Christl Alm" fürs leibliche Wohl. "Bei uns gibt es keine Alkoholexzesse", betont Organisator Franz Huber, "es ist ein sehr friedliches Fest."

Für den Vergnügungspark mit den Fahrgeschäften für jede Altersgruppe ist mit Heinrich Straßmeier die mittlerweile dritte Generation der Straßmeiers verantwortlich. "Das Autodrom ist jedes Jahr dabei", sagt Huber. Neu ist heuer, dass die Autos auch driften können. "Wir fahren mit E-Autos, lange bevor es die Grünen gegeben hat", wirft Heinrich Straßmeier schmunzelnd ein. "Nach der Corona-Pause sind die Leute heiß, dass es wieder etwas gibt", berichtet der Schwertberger Schausteller, dass die Leute wieder gerne Geld für Schießbuden, Geisterbahn oder Autodrom ausgeben wollen.

Die 60. Maidult wird heute um 15 Uhr eröffnet, das für 22 Uhr geplante Eröffnungsfeuerwerk wird allerdings voraussichtlich witterungsbedingt auf Freitag verschoben werden.

Am Donnerstag und Sonntag gibt es einen Open-Air-Frühschoppen (11 Uhr) , am Freitag wird der Kinder- und Familiennachmittag ab 13 Uhr mit ermäßigten Preisen zur Dult locken.

Autor Gerhard Hüttner Gerhard Hüttner

