Frankenmarkter Limos erhalten neuen Auftritt

Um den eingeschlagenen Erfolg voranzutreiben, habe man sich bei Starzinger entschieden, den Produktauftritt der zuckerfreien Limonaden zu überarbeiten, heißt es vonseiten des Unternehmens. Dabei sei vor allem auf die Wiedererkennbarkeit der Marke geachtet worden.

"Unsere Frankenmarkter Limonaden bieten besten Geschmack ohne Zucker", so die Firma Starzinger in einer Aussendung. Die Produkte würden null Prozent Zucker und null Prozent Broteinheiten enthalten. Auch die Verpackung wurde überarbeitet. So enthalten alle PET-Flaschen "rePET"-Anteile, weiters sei die Grammatur des Plastiks verringert worden, um den ökologischen Grundgedanken der Getränkegruppe Starzinger zu unterstreichen."