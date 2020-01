Frankenmarkter Buchautorin wird erneut geehrt

Sie erhält das mit 12.000 Euro dotierte Jahresstipendium für Literatur des Landes Baden-Württemberg, wo Leidenfrost derzeit lebt. Das Besondere: Für dieses Stipendium kann man sich gar nicht bewerben.

Der neue Roman "Wir verlassenen Kinder", der am Dienstag der kommenden Woche im Verlag Kremayr & Scheriau erscheinen wird, ist Gegenstand eines Seminars an der Universität Wien. Teile daraus werden in bedeutenden Literaturzeitschriften Österreichs bereits vorabgedruckt. Ihre Lesereise im gesamten deutschsprachigen Raum bringt Leidenfrost unter anderem nach Wien, Salzburg, Stuttgart und zur Leipziger Buchmesse.

Die Handlung des Buches spielt in einem abgeschiedenen Dorf, das nach und nach von den Erwachsenen verlassen wurde. Als auch der einzige Lehrer das Dorf verlässt, beginnen die Kinder, ihre eigenen Gesetze und Regeln aufzustellen. Was harmlos beginnt, wird zu einem System aus Gewalt und Macht.