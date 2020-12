Frankenburger Würfelspieler planen für alle Fälle

Wäre heuer ein Würfelspieljahr gewesen, wäre das Spiel unter Linde wohl den Corona-Maßnahmen zum Opfer gefallen und abgesagt worden. In "normalen" Jahren laufen die Vorbereitungsarbeiten um diese Zeit schon auf Hochtouren. Heuer steht hinter allen Planungen pandemiebedingt ein dickes Fragezeichen.

Die Spielgemeinschaft hat drei Szenarien entwickelt, mit denen man sich für alle Fälle rüsten will. "Es ist alles denkbar: vom ‚Würfelspiel as usual’ über einen Spielbetrieb mit behördlichen Einschränkungen bis zur kompletten Absage", sagt Obmann Michael Neudorfer. "Wir haben für jede dieser Möglichkeiten ein Konzept im Köcher." Mit der Entscheidung, ob und in welcher Form nächstes Jahr ums Leben gewürfelt wird, will man sich bis Ostern Zeit lassen.

Fix ist jedoch die geplante Umgestaltung des Zuschauerraums. Die hölzernen Sitzbänke sollen durch eine flexible Bestuhlung ersetzt werden. "Damit verbessern wir nicht nur den Sitzkomfort, sondern können auch die Einhaltung eventueller Abstandsregeln gewährleisten", betont Neudorfer.